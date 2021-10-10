المشهد اليمني الأول

علق عضو الوفد المفاوض عبد الملك العجري على ما يحدث في المناطق المحتلة من تفجيرات إرهابية تستهدف الشوارع المكتضة بالمدنيين.

وأكد العجري في تغريده له على “تويتر” ان اسلوب المفخخات في الشوارع المكتضة بالمدنيين سلوك ارهابي مدان.

وأضاف “الاصلاح والانتقالي كلاهما اسوأ من بعض الا ان خبرة الاصلاح في المفخخات لا ينافسها الا القاعدة وخبرة الانتقالي في البلطجة المناطقية وعقيب كل صفعة يتلقاها يوجه عنترياته للغلابا اصحاب البسطات والبقالات والمسافرين من الشمال.

وقال ” وكما يعكس سلوك الاصلاح العقلية الارهابية يعكس سلوك الانتقالي العقلية القروية البدائية ،وكلاهما اثبتا فشلا على كل المستويات،وانهما مجرد ادوات لا تصلح لادارة مدينة فضلا عن بلد كاليمن.