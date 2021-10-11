المشهد اليمني الأول

أحرز المنتخب الإيطالي المركز الثالث لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزه اليوم الأحد بنتيجة 2-1 على نظيره البلجيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح “الآزوري” باب التسجيل بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني عن طريق نجمه نيكولو باريلا، وعزز زميله دومينيكو بيراردي تقدم إيطاليا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ65.

وقبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي قلصت بلجيكا النتيجة بهدف سجله كارليس دي كيتيلار، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح المنتخب الإيطالي.

وخسرت بلجيكا في الدور نصف النهائي للبطولة أمام فرنسا بطلة العالم بنتيجة 3-2، فيما خسرت إيطاليا بطلة “يورو 2020” في قبل النهائي أمام إسبانيا 2-1.

وسيتنافس المنتخبان الإسباني والفرنسي على رفع كأس البطولة على ملعب “سان سيرو” في مدينة ميلان الإيطالية، اليوم الأحد في تمام الساعة 21:45 مساء.