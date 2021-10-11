المشهد اليمني الأول

نظّمت نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي وملتقى الطالب الجامعي في جامعة الحديدة، اليوم، فعالية خطابية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وفي الفعالية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد الأهدل، أكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور محمد بلغيث، على عظمة هذه المناسبة ووجوب الاحتفال بها جهرة وإظهار الزينة والبهجة والفرح والسرور بها.

فيما أشار نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور عزالدين معاذ، إلى أن الهدف الأساسي والبُعد الجوهري للرسالة المحمدية هو رحمة للعالمين، مؤكداً على أهمية الاقتداء والتأسي بالرسول الأعظم ومعرفة أخلاقه القرآنية والاتباع لمنهجه القويم، ومنهج آل بيته من بعده.

من جهته، استعرض مدير مكتب الإرشاد وشؤون الحج والعمرة، عبد الرحمن الورفي، جوانب من شخصية الرسول الأكرم -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وجزءًا من مميزاته وتفرّده ببعض السجايا والخصال عمّن سبقه من الأنبياء والرُّسل.

وأشار إلى أن هذه المناسبة فرصة كبيرة لتوحيد الأمّة وجمع كلمتها في محاربة أعدائها من اليهود والنصارى، ومن على شاكلتهم.

وفي كلمة الأكاديميين، أشار الدكتور عبدالله القليصي إلى أن مناسبة المولد النبوي الشريف هي من أهم المناسبات التي يجب أن يحتفل بها المسلمون، ويظهروا البهجة والسرور في إحيائها، إغاضةً للأعداء وإعلانا صريحا لحب الرسول وآل بيته الكرام.

وأكد على أهمية أن تكون هذه المناسبة مجالاً رحباً لأخذ القدوة والأسوة من المدرسة المحمّدية القرآنية.. لافتاً إلى الاحتفالات الكبيرة لبلادنا بهذه المناسة في الأعوام الماضية، وفي هذا العام رغم العدوان والحصار.

بدوره، أكد مشرف مديرية الحالي وأحد الباحثين في الجامعة أن حقيقة الانتماء للرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تكمن في إحياء هذه المناسبة والاحتفال بها والفرح والسرور بقدومها.. مشيراً إلى حجم المؤامرة التي يحيكها الأعداء في فصل الأمّة عن رسولها وقدوتها.

تخلل الفعالية، بحضور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات ومدراء العموم في مكاتب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، عدد من الفقرات الإنشادية والقصائد الشعرية.

المنصورية

إلى ذلك، نظّم مكتب الصحة والمستشفى الريفي في مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة أمسية خطابية وثقافية وفنية بذكرى مولد الرسول الأعظم محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وفي الأمسية، التي أقيمت في المستشفى الريفي، لفت مدير عام المديرية، عامر علي عامر، إلى أن الاحتفال بذكرى المولد يمثل أهمية كبيرة في واقع شعبنا اليمني والأمة الإسلامية جمعاء.

وأشاد بجهود القطاع الصحي في المديرية في إقامة الأمسية، التي تأتي ضمن سلسلة الفعاليات على مستوى المديرية، ودعا الجميع إلى التفاعل والحشد لحضور الفعالية الكبرى لمديريات المربّع الجنوبي.

فيما عبّر مدير مكتب الصحة، داوود مهيم، عن السعادة البالغة للاحتفال بهذه المناسبة كمحطة دِينية عظيمة تجسّد معاني الصلة والارتباط بنبي الرّحمة محمد.

تخلل الأمسية كلمات وقصيدة شعرية لمدير مستشفى بيت الفقيه الشاعر أحمد عطاء، وفقرتان إنشاديتان لفرقة مكتب الصحة عبّرت جميعها عن أهمية المناسبة في نفوس المسلمين أجمع.

حضر الأمسية مدير مديرية برع سعيد حكمي، وأمين عام المجلس المحلي علي البحر، ورئيسا لجنتي التخطيط والمالية في محلي المديرية حسن خضري، والخدمات إبراهيم دحروش، ومدير الأمن عوفان حسين عوفان، ومدير مكتب الصحة في مديرية بيت الفقيه عبد الله حمودي، ونائب مشرف المديرية القضيبة أحمد، والمشرف الاجتماعي عبدالله قضيبة، ومدير المستشفى الريفي في المديرية عبده علي، وثقافي المديرية شريف محمد، وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية، وعدد من العاملين الصحيين على مستوى المديرية.

الدريهمي

وفي مديرية الدريهمي، نظَّم مكتب الصحة العامة والسكان أمسية ثقافية بمناسبة المولد النبوي الشريف تحت شعار “بولائنا لرسول الله سننتصر على أعدائنا”.

وفي الأمسية، أشار مدير عام المديرية، محمد الموساي، إلى دلالات إحياء ذكرى مولد الرسول الأعظم -صلى الله عليه وآله وسلم- في نفوس اليمنيين، وخصوصا أبناء تهامة.

وأكد أن الارتباط برسول الله والسير على نهجه القويم كفيل بتجاوز كل التحدّيات التي تواجهها الأمّة وتحقيق النصر على أعدائها.. لافتا إلى أهمية هذه المناسبة لتعزيز الصمود في مواجهة العدوان.

فيما أشار مدير مكتب الصحة، الدكتور عبد الله محمد قاضي، إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من سيرة الرسول الكريم في مواجهة تحديات العدوان.

وأكد أن إحياء هذه المناسبة يعزز من ارتباط الأمة بالنبي الخاتم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين .. منوها بدور العلماء والخطباء في ترسيخ مفاهيم الارتباط بنبي الأمة، وتأصيل الهوية الإيمانية التي شهد بها الرسول لأهل اليمن.

بدورهما، اعتبر المشرف الثقافي للمربع الجنوبي والمشرف الثقافي للمديرية، علي عيسي، إحياء هذه المناسبة تأكيدا على حب النبي الكريم والحرص على استلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة.

تخلل الفعالية، بحضور مدير أمن المديرية عمر حشيبري، ونائب مدير مكتب الصحة الدكتور محمد قبوص، قصيدة للشاعر محمد البجلي، وعدد من الكلمات المعبِّرة عن المناسبة.