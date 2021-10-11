المشهد اليمني الأول

بحضور رئاسة هيئة الأركان العامة.. تفاصيل ما حدث في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء يومنا هذا

بحضور رئاسة هيئة الأركان العامة.. تفاصيل ما حدث في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء يومنا هذا

توجت الكلية الحربية ببطولة الماراثون الرياضي اختراق الضاحية لطلاب الكليات العسكرية(الحربية والجوية والبحرية) التي نظمتها دائرة الرياضة العسكرية وبرعاية من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وبمشاركة 60 طالبا.

وفي حفل التكريم اكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي حمود الموشكي ان الشباب هم القوة الفاعلة في الميدان والقوة التي يرتكز عليها قوة البناء في البلد .

وقال الموشكي” ان هذه البطولة تعتبر تدشينا لتنفيذ الفعاليات الرياضية على مستوى المناطق العسكرية والذي نتمنى لها مردود إيجابي على النشاط في الوحدات العسكرية واختيار المميزين لتشكيل منتخبات لوحداتهم وللقوات المسلحة بشكل عام “.

وأضاف ” ان شاء الله نلتقي في اللقاءات القادمة وقد اجتزتم فعاليات رياضية كثيرة بكل أنواعها من العاب القوى والمسابقات في كرة القدم والمسابقات الفردية والجماعية

وأشار الموشكي الى ان هذا الجهد الذي تبذلونه هو مجهود أساسي والرياضة واللياقة البدنية والبناء البدني هو جهد أساسي في عملنا الميداني وفي المعركة فمعركتنا مبنية ومرتكزة على التدريب القتالي والتدريب البدني فكل ما كان هذا التدريب جاد وفاعل ومنظم وفيه حيوية وقوة كل ما كانت النتائج في الميدان إيجابية .

وقال ” انتم اليوم تحتفلون في هذا المكان وزملائكم يحتفلون في جبهات العزة والكرامة في تحقيق الانتصارات الكبيرة التي يخوضونها وينتصرون على أولئك المتغطرسين من أدوات أمريكا وإسرائيل وأدوات اذيالهم السعودية والامارات ومرتزقة الداخل ومرتزقة جلبوهم من كل بقاع الأرض لكنهم اخطئوا الطريق أتوا الى اليمن وفي اليمن سينكسرون وسيدفنون كما سبق وان دفنت اليمن الغزاة وهم لن يكون استثناء وسنكررها دائما وابدا لن يكونوا استثناء عمن سبقهم

من جانبه قال مدير دائرة الرياضية بوزارة الدفاع العميد عبد الجليل غازي ان هذه البطولة جاءت بمناسبة ذكرى الولد النبوي الشريف ..واكد ان اللياقة البدنية للجندي هي عنصرا أساسيا بحيث يقوم بأداء واجبه العسكري بكل كفاءة واقتدار وقدرة عالية سواء من حيث الأداء ومواجهة ظروف القتال .

واضاف ان القيادة العليا تولي الاعداد البدني والنشاط الرياضي في القوات المسلحة أهمية كبيرة لما لها من دور واهمية في تحقيق الانتصارات في الميدان. شاكرا كل من ساهم في إنجاح هذا الماراثون الرياضي والاعداد والنشاط الرياضي

بعد ذلك قام الأخ نائب رئيس هيئة الأركان ومعه مدراء الكلية الحربية والطيران والدفاع الجوي والكلية البحرية ومدير دائرة الرياضة العسكرية بتكريم المراكز الأولى من الطلبة المشاركين في المارثون وهم :

الأول .. بلال السلامي .. من الكلية الحربية

الثاني .. يحيى الظرافي .. الكلية الحربية

الثالث .. وليد محمد طامش .. الكلية الحربية

الرابع .. محمد الخطيب .. كلية الطيران

الخامس .. محمد رسام … الكلية الحربية

السادس .. محمد عمر .. الكلية الحربية

السابع .. علي الخولاني .. الكلية الحربية

الثامن.. رماح جميل .. الطيران

التاسع .. محمد صبرة .. الكلية البحرية

العاشر .. مطلق البيضاني .. الطيران

كما قام رئيس هيئة الأركان بتكريم الكليات العسكرية الثلاث

تخلل الحفل عرض رياضية في التايكواندو الجودو قدمها عدد من طلاب الكليات العسكرية