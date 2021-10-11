المشهد اليمني الأول

العبدية مأرب!!

معظم الكتاب والمحللين التابعين لشرعية الفنادق يحاولون اقناع مرتزقة العبدية ان بامكانهم الصمود كما صمد الانصار في الدريهمي.. وان المعركة والظروف مماثلة وكل ماعلى مرتزقة العبدية هو الصمود فقط !!

ياعالم ياناس ياكتاب يامحلليين يامرتزقة الم تفهموا بعد سبع سنوات ما هو!!

سبب انتصارات الانصار!! ان كانت كل هذه السنوات لم تفهمكم فلن تفهموا ابدا!!

ياعالم ان السبب الاول والاخير لانتصارات الانصار هي قوة العقيدة والايمان المطلق بانهم مع الله وفي سبيله سواء انتصروا او استشهدوا ولذلك فهم لايتزحزحون عن مواقعهم!! فكيف تقارن شخص مرتزق يقاتل من اجل المال.

او بدافع مناطقي مع شخص يشعر انه يقاتل مع الله !! اين الثرى من الثريا!!

سيقول البعض ان الاصلاحيين ايضا عقائديين , لو كانوا عقائديين ماكانوا تراجعوا من نقطة العلم الى شقرة من غارة جوية واحدة استهدفتهم !! لو كانوا شجعان لم هزموا من اول غارة شنها التحالف عليهم !!

في حين ان التحالف بالامس صرح انه شن اكثر من مائة غارة على الانصار خلال 4 ايام في العبدية ومع ذلك لم يتراجع الانصار بل استمروا في تقدمهم لتحرير العبدية غير مبالين بكل هذا الجنون !! لذا لن تصمد العبـدية كالدريهمي، بل لن تصمد حتى كحجور لان تضاريس حجور كانت اشد وعورة!!

الهزيمة مؤكدة ولن يطول الامر مطلقا!!

الاستسلام هو الحل الوحيد للنجاة من الموت!!

غدا لناظره قريب!!

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علي الصنعاني