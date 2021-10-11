المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية اليوم الإثنين، اشتعال معارك شرسة في جبهات مأرب، بين قوات الجيش واللجان الشعبية، وقوات مرتزقة العدوان في جبهات جنوب مأرب.

وأضافت المصادر، عن طرد قوات مرتزقة العدوان من عدة قرى من جبهة العبدية، في استجابة لقوات الجيش واللجان الشعبية.

وأكدت المصادر، استجابة قبيلة آل محمد بن بحيبح لقوات الجيش واللجان الشعبية، وقامت بطرد قوات مرتزقة العدوان من قرى القاهر والروضه بالعبدية.

على ذات السياق، أعلن العميد يحيى سريع، اليوم الإثنين، عن عملية عسكرية لتحرير أراضي واسعة، سيتم الإعلان عنها غدا، مع تفاصيل القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير.

وأفادت مصادر قبلية، أن طائرة بدون طيار استهدفت تجمعا لمرتزقة العدوان قرب منزل نعمان بحيبح وسقوط قتلى وجرحى.

وأكدت المصادر، مصرع قائد جبهة العبدية التابعة لمرتزقة العدوان، المرتزق ناصر احمد السعيدي، وإصابة قائدان ميدانيان للمرتزقة، المرتزق/علي ناصر العامري والشيخ المرتزق /عباس غالب الاجدع-اصابه خطيرة.

وكان أعلن متحدث قوات تحالف العدوان تركي المالكي، أمس الأحد، عن نفيذ عملية عسكرية فاشلة بأكثر من 300 غارة، في جبهة العبدية بمأرب، ورغم ذلك صرح المالكي بتقدم قوات الجيش واللجان الشعبية.

وتستمر معارك مأرب، بين الجيش واللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان في تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية تجاه مركز الجوبة لتحريرها بالكامل.