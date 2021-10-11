المشهد اليمني الأول

أعلن عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي اليوم عو مبادرة انسانية بشأن جميع جرحى مرتزقة العدوان في العبدية بمحافظة مارب.

واكد الحـوثي استعداد صنعاء لاستقبال كل الجرحى من المرتزقة الذي تم قصفهم من طيران العدوان الأمريكي السعودي في العبدية مستعدين لعلاجهم.

ودعا الحـوثي قيادة مرتزقة العدوان من تم قصفهم ان يسمحوا لهم بالخروج ان كانوا فعلا حريصين على حياتهم.

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