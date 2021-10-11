المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. محمد علي الحوثي يعرض مبادرة بشأن جرحى المرتزقة بالعبدية (تفاصيل المبادرة)

ورد الآن.. محمد علي الحوثي يعرض مبادرة بشأن جرحى المرتزقة بالعبدية (تفاصيل المبادرة)

أعلن عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي اليوم عو مبادرة انسانية بشأن جميع جرحى مرتزقة العدوان في العبدية بمحافظة مارب.

واكد الحوثي استعداد صنعاء لاستقبال كل الجرحى من المرتزقة الذي تم قصفهم من طيران العدوان الأمريكي السعودي في العبدية مستعدين لعلاجهم.

ودعا الحوثي قيادة مرتزقة العدوان من تم قصفهم ان يسمحوا لهم بالخروج ان كانوا فعلا حريصين على حياتهم.

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