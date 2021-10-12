المشهد اليمني الأول

أعترف تنظيم القاعدة الارهابي، في بيان له يوم أمس الإثنين، بمصرع احد قياداته في جبهة الجوبة بمأرب.

وأعلن تنظيم القاعدة، مقتل القيادي في التنظيم (أبو طارق العمري) يوم السبت في العبدية بمأرب، حسب بيانه.

وسرد البيان سيرة العمري الذي قال انه شارك في أفغانستان مروراً بأرض العراق والشام، حتى اصبح على قائمة المطلوبين امريكياً قبل ان يُزج به في سجون آل سعود، حتى يسر الله له الفرج ليشارك أخوانه.

ويقاتل التنظيم الإرهابي مع صفوف مرتزقة العدوان في جميع جبهات مأرب، وبدعم سخي من تحالف العدوان السعودي الأمريكي.