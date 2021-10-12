المشهد اليمني الأول

معارك مأرب.. معارك عنيفة في جبهات مأرب والسيطرة على مواقع جديدة مقابل انهيارات كبيرة بصفوف الطرف الآخر (التفاصيل)

أكدت مصادر قبلية سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية، على مواقع استراتيجية ومهمة في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب.

وأضافت المصادر، ان قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت على جبل المغـرة الاستراتيجي والذي يسيطر نارياً على العشرات من القرى السكنية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل هجومها، الذي وصف بالعنيف، من جهتي الشمال والجنوب لمديرية الجوبة، وسيطرت أيضاً على تباب شراع بقلان الجنوبية، وأكملت سيطرتها على السلاسل الجبلية الغربية للمديرية، وهي الزاحم وبرم وشرقي وعدد من القرى في القطاع الشرقي.

ولفتت المصادر إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات المرتزقة.

المصدر وصف المعارك بالأعنف. وقال، خلال يومين لم تتوقف المعارك التي يستخدم فيها مختلف الأسلحة، مشيراً إلى أن هجمات الجيش واللجان الشعبية على المنطقة تصاعدت في ظل تراجع وانهيار كبير بصفوف المرتزقة.