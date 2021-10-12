المشهد اليمني الأول

وقعت وزارة الزراعة والري واللجنة الزراعية والسمكية العليا مع اتحاد جمعيات منتجي البن وإحدى المؤسسات التجارية اليوم، مذكرة تفاهم لتطوير وتسويق البن اليمني بشكل محترف.

وبموجب المذكرة تتولى اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري التنسيق والإشراف والتقييم والمتابعة، فيما يتولى اتحاد جمعيات منتجي البن، عملية إنتاج وتخزين منتجات البن المحلي.

وبحسب المذكرة تتكفل المؤسسة التجارية، بتوفير التكاليف اللازمة لتنفيذ المزاد الوطني للبن اليمني.

وأكد وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الإنتاج المهندس سمير الحناني، أنه تم اختيار المؤسسة للقيام بالتنسيق للمزاد الوطني الأول ٢٠٢٢م لتفوقها في المفاضلة الخاصة بمتطلبات التنسيق للمزاد.