المشهد اليمني الأول

افتتح الرئيس المشاط، اليوم الأحد، عدداً من المشاريع الخدمية والترفيهية في العاصمة صنعاء.

وخلال جولة ميدانية، افتتح الرئيس المشاط مشروع استكمال السائلة من جولة النصر إلى المطار بطول 5.5 كيلو مترات.

كما افتتح المرحلة الأولى من حديقة الشهيد الرئيس الصماد بمساحة 45 ألف متر مربع، الكائنة في خط المطار، تضم ملاعب للأطفال ومسرحا مفتوحا، ومتنفسات خضراء.

كما اطّلع الرئيس المشاط على أعمال ترميم عدد من الشوارع في العاصمة صنعاء، ومنها أعمال ترميم شارع كلية الشرطة، والرصف الحجري لشارع بيحان بطول كيلو و200 متر، يربط بين شارعي الأربعين وتعز، وجولة الثقافة شارع الأربعين، وعملية الجسر السطحي مع دوّار جسر الحشيشية، وعمل جسر سطحي على ضفاف الجسر، والرصف الحجري في منطقة شوارع الشهيد أبو حليقة في منطقة الربوعة بحي شميلة وعدد من الشوارع.

وافتتح الرئيس المشاط في منطقة السبعين مشروع “ملاعب وحديقة السبعين الجديدة”، الذي يضم مجموعة من الملاعب لكرة القدم وكرة القدم الخماسية والسلة، والكرة الطائرة، وتنس الميدان، وميدان التزلج، ومضمار المشي لألعاب القوى، ومجموعة المساحات والألعاب الترفيهية والرياضية المجانية، ومجموعة المظلات والاستراحات العائلية.

كما اطّلع الرئيس المشاط على سير العمل في إعادة تأهيل حديقة زهور وروضة الشهيد الرئيس الصماد، التي تقع خلف ضريحه في ميدان السبعين.

وخلال الجولة الميدانية، أكد الرئيس المشاط أهمية تنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية لتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، وإيجاد متنفس لسكان العاصمة، خصوصاً في ظل استقبال العاصمة صنعاء -على مدى السنوات الماضية- مئات الآلاف ممن نزحوا إليها بحثاً عن الأمن والاستقرار الذي افتقدوه في المناطق المحتلة.

ولفت إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن مجموعة من المشاريع التي يتم إنجازها في أمانة العاصمة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.