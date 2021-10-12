المشهد اليمني الأول

مأرب.. مصرع قائد جبهة العبدية والجيش واللجان الشعبية يحكمون السيطرة على العبدية والحوثي يعرض مبادرة لمعالجة جرحى المرتزقة

أفادت مصادر قبلية، عن مصرع قائد جبهة العبدية التابع لقوات المرتزقة، وذلك خلال المعارك مع قوات الجيش واللجان الشعبية التي تطبق حصارا على مواقع قوات المرتزقة في جبهة العـبدية بمأرب.

وأضافت المصادر، ان قائد جبهة العـبدية بقوات المرتزقة، المرتزق ”ناصر احمد السعيدي” لقى مصرعه مع اخرين في المواجهات الدائرة مع قوات الجيش واللجان الشعبية في جبهة العـبدية.

وقالت المصادر، ان المواجهات اسفرت ايضا عن إصابة قيادات من مرتزقة العدوان، بينهم المرتزق “علي ناصر العامري و المرتزق “عباس غالب الاجدع” .

على ذات السياق، أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، يوم أمس، عن مبادرة انسانية بشأن جميع جرحى المرتزقة في العـبدية بمأرب.

واكد الحـوثي استعداد صنعاء لاستقبال كل الجرحى من مرتزقة العدوان، الذي تم قصفهم من طيران تحالف العدوان السعودي في العـبدية لعلاجهم.

ودعا الحـوثي قيادة مرتزقة العدوان، من تم قصفهم ان يسمحوا لهم بالخروج ان كانوا فعلا حريصين على حياتهم.