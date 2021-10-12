المشهد اليمني الأول

أفرجت هيئة الاستخبارات والاستطلاع اليوم الاثنين، عن 20 سجيناً تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وخلال الإفراج، أوضح رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن عبدالله يحيى الحاكم أن مؤامرات العدوان التي يحاول من خلالها زعزعة أمن واستقرار اليمن، فشلت في ظل يقظة الأجهزة الاستخبارية العسكرية والأمنية.

ودعا المفرج عنهم إلى الوقوف مع النفس والعمل مع أبناء شعبهم في إطار الصف الوطني الرافض للغزاة والمحتلين وأدواتهم.

وأكد اللواء الحاكم، أن تحالف العدوان بغى في عدوانه وحصاره على الشعب اليمني، ما يفرض على الجميع التصدي والمواجهة بكل الوسائل والإمكانات المتاحة حتى دحر المحتلين وتحقيق النصر المبين للشعب اليمني.

من جانبه، دعا مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن علي محمد أبو حليقة، المفرج عنهم إلى أهمية إصلاح أنفسهم والقيام بدورهم في أوساط أسرهم ومجتمعهم، بما يعزز من الدور الوطني المقاوم لتحالف العدوان وأدواته.