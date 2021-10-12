المشهد اليمني الأول

أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن عملية عسكرية جديدة “عملية فجر الإنتصار” في محافظة مأرب، بتحرير أراضي واسعة.

وأضاف العميد سريع، أن عملية فجر الإنتصار حققت انتصارا عظيما بتحرير مساحة جغرافية استراتيجة تصل الى 600 كم مربع وصولا الى مشارف مدينة مأرب ومن عدة جهات.

وحسب العميد سريع، نجح المجاهدون من خلال المعركة في الدفاع الجوي من إسقاط 6 طائرات تجسسية مقاتلة منها أمريكية الصنع.

وتمكنت قوات الدفاع الجوي كذلك من اسقاط 11 طائرة تجسسية، كما ساهمت عمليات الدفاع الجوي في إرباك العدو واحباط الكثير من عملياته الجوية.

وسجلت قوات الدفاع الجوي بعون الله نجاحات أخرى منها تنفيذ أكثر من 518 عملية تصدي وإجبار على المغادرة.

ونفذت القوة الصاروخية بعملية فجر الإنتصار، بعون الله 68 عملية استهدفت تجمعات ومراكز وقواعد ومعسكرات العدو ضمن جغرافيتنا الوطنية وكذلك ضمن جغرافيا العدو توزعت كالتالي: 49 عملية منفذة داخلياً، 19 عملية منفذة خارجياً.

أما سلاح الجو المسير فقد نفذ خلال عملية فجر الإنتصار 245 عملية كذلك استهدفت العدو في جغرافيته وكذلك في المناطق المحتلة التي ستحرر بعون الله وتوزعت كالتالي: 170 عملية منفذة خارجياً 75 عملية منفذة داخلياً.

وكان من ضمن نتائج عملية فجر الانتصار، تدمير واعطاب واحراق ما يقارب 300 مدرعة وآلية وناقلة جند، إضافة الى 850 أسلحة و4 مخازن أسلحة.

وخلال عملية فجر الإنتصار وقع ما يقارب 5650 من مرتزقة العدو ما بين قتيل ومصاب وأسير، وبلغ عدد القتلى 1300 والمصابون 4320 والأسرى ثلاثون.