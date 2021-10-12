المشهد اليمني الأول

مشاهد خاصة لمدينة مأرب وسد مأرب.. مركز الجوبة يدخل مسار التحرير وفوضى عارمة لمدينة مأرب ومواقع جديدة للجيش واللجان الشعبية بينها منزل اللواء بحيبح وقيادات مرتزقة تسحب أرصدتها من بنوك المدينة وفرار جماعي من مأرب

أفادت مصادر قبلية في مأرب، عن تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، في الجبهة الجنوبية لمأرب، وذلك في معاركها مع قوات مرتزقة العدوان.

وقالت المصادر، أن الجيش واللجان الشعبية تقترب بصوة سريعة من مركز الجوبة في تقدم كبير، سيطرت خلاله على مواقع جديدة، وقد مرت من منزل اللواء المرتزق بحيبح، القائد السابق لجبهة الجوبة.

بالمقابل انهيارات كبيرة بصفوف المرتزقة، وفرار جماعي وغير مسبق في الآوانة الأخيرة للمرتزقة في معاركهم الجيش واللجان الشعبية.

منزل اللواء المرتزق بحيبح



وكان أعلن العميد سريع، اليوم الثلاثاء، عن عملية عسكرية واسعة، عملية الفجر الجديد، حررت خلالها أراضي واسعة قدرت بـ600كم مربع.

ووصل الجيش واللجان الشعبية خلال عملية الفجر الإنتصار، على مشارف مدينة مأرب، ومن عدة جهات، ووثقت عدسة افعلام الحربي مشاهد لمدينة مأرب من عدة جهات، كما وثقت مشاهد لسد مأرب.

على ذات السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن قيادات بارزة من مرتزقة العدوان، في مدينة مأرب، بدأت بسحب أرصدتها من البنوك اليمنية في خطوة وصفت بالخطيرة وتثير القلق لتمويل اعماله المشبوهة في المنطقة.

وأفادت المصادر بشروع الجمعيات الخيرية التابعة للحزب بسحب جميع حساباتها المصرفية من المصارف والبنوك اليمنية, وارسالها بطرق ملتوية غير رسمية. إلى خارج البلاد وإيداعها في حساباتها الخاصة, بعدد من الدول ومنها ( جيبوتي – قطر – تركيا – ماليزيا ) تحت مبررات حوالات مالية خيرية.

وأضافت المصادر، أقدم مسلحين مجهولون باقتحام البنك المركزي اليمني في مدينة مأرب على متن مصفحات مدرعة.

وقالت المصادر إن المسلحين قاموا بإخراج الكثير من الصناديق المحملة بالنقود ونقلوها على متن 10 مصفحات و”دينا” وتحركوا الى مكان مجهول.

وفي سياق متصل أكدت مصادر، ان البنوك التجارية وشركات الصرافة في مدينة مأرب تقوم منذ يوم السبت بتحميل ونقل السيولة النقدية المخزونة لديها إلى خارج المدينة.

ويستمر الجيش واللجان الشعبية التقدم والسيطرة على مواقع جديدة، في عمليات عسكرية مستمرة لمسار تحرير بقايا محافظة مأرب، من مرتزقة العدوان.