المشهد اليمني الأول

في ذكرى ثورة 14 اكتوبر1963م.. المارينز الأمريكي ينتشر في ساحل حضرموت بالمدرعات والكلاب البوليسية اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021م.

ونحن على اعتاب احتفال الشعب اليمني بذكرى ثورة 14 اكتوبر 1963م المجيدة التي طردت الاستعمار البريطاني من الجنوب اليمني وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع امريكا الامبريالية وبظل سيطرة خونة اليمن وعملاء الخارج على المحافظات الجنوبية هاهو المارينز الامريكي اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021م ينتشر وبكل صفاقة وتحت شمس النهار في شوارع بمحافظة حضرموت المُحتلة شرقي البلاد.

حيث تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور عربات مدرعة مع انتشار لجنود أمريكيين وكلاب بوليسية في شوارع مدينة غيل باوزير شرق مدينة المكلا. وتظهر الصور المتداولة جنودا من قوات المارينز في شوارع مدينة المكلا قدمت من غيل باوزير بحضرموت الساحل، وبرفقتها مدرعات وكلاب بوليسية.

وأوضحت مصادر محلية للمشهد اليمني الاول ان قوات الاحتلال الامريكي تموضعت في منطقة ”سنتر مدينة الغيل” حول المشفى العام بالمدينة، موضحة أنها شرعت في تفتيش سيارات المواطنين بصورة استفزازية للمواطنين.

وكانت امريكا قد قامت بإنزال عسكري خلال الأشهر الماضية، في محافظة حضرموت بمزاعم مكافحة الارهاب تزامناً مع تعزيز تواجدها العسكري في محافظة المهرة الى جانب قوات غزو واحتلال سعودي اماراتي بريطاني.

ويتزامن ذلك مع مناورات بحرية سعودية باكستانية بمبرر مكافحة الارهاب بينما قوات الخونة والمرتزقة والعملاء واصحاب الخطاب التكفيري الوهابي والمناطقي العنصري تقاتل ابن البلاد المقاوم للغزو الاجنبي وتعتبره مُحتل وتعتبر الامريكي في حضرموت والانجليزي في المهرة والصهيوني في باب المندب وسقطرى قوى حرحره والمجتمع الدولي المتمثل بالامم المتحدة.

وفي تقاريرها لا تذكر ولاتتحدث عن قوات الغزو والاحتلال والنهب الاجنبي في اليمن بل تعتبر الغازي السعودي قوات اغاثه وتعتبر مايحدث باليمن ازمة داخلية يمنية كغطاء لتمرير المشروع التقسيمي الصهيوني باليمن.