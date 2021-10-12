المشهد اليمني الأول

مأرب الآن.. سيول بشرية تتدفق لجبهات مأرب وانهيارات وانسحابات كبيرة لقوات المرتزقة بعد سقوط جبهة الجوبة وتحذيرات حاسمة لمواطني مدينة مأرب

كشف نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، اليوم الثلاثاء، عن سيول بشرية تحشد بصفوف الجيش واللجان الشعبية على جميع مستوى جبهات مأرب.

وأوضح العزي في تغريدة له في تويتر، رصدها المشهد اليمني الأول، عن سيول بشرية تتواجد في جبهات مأرب، معلقا عن مشاهد عملية فجر الانتصار التي أعلنها العميد يحيى سريع اليوم.

وقال العزي في تغريدته: بكرم الله وفضله كل هذه السيول البشرية المقاتلة التي تملأ الجبهات وكل هذه المشاهد والمواقف البطوليةالمذهلة لاتمثل5 % مما يمكن أن يكون، ولكل حادث حديث.

واختتم كلامه بدعاء بقوله: (اللهم إنك تعلم صدقنا وحرصنا ع السلام فاهدِ قومنا الباغين علينا لما ندعوا إليه من الإخاء والصفاء ومانرجوه للجميع من الخير والأمن والأمان).

على ذات السياق، أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الثلاثاء، عن انهيارات كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان، وذلك بسبب هزائمهم المتتالية والتي كان أخرها اليوم في جبهة الجوبة.

حيث تقدم الجيش واللجان الشعبية اليوم، وسيطرت على مواقع جديدة كانت بقبضة مرتزقة العدوان خلال الأيام الماضية.

وأكدت المصادر، انعكاس الإنهيارات بانسحابات متتالية من عدة مواقع عسكرية القريبة من خط المواجهة مع الجيش واللجان الشعبية في جبهات جنوب مأرب.

على ذات السياق، تناقلت وسائل إعلام تابعة للمرتزقة، أن قيادة وزارة دفاع المرتزقة ورئاسة هيئة الأركان التابعة لها، وجهت دعوة للمواطنين إلى عدم الاقتراب أو المرور في طريق حريب الجوبة بمأرب كونها منطقة عمليات عسكرية.