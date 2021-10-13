المشهد اليمني الأول

نفذ منتسبو الإدارة العامة لشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات عرضاً عسكرياً مهيباً بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والسلام.

وذلك بحضور وزير الإعلام ضيف الله الشامي ونائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبد الحميد المؤيد وعدد من الوكلاء ومدراء العموم بوزارة الداخلية.

وألقى وزير الإعلام ضيف الله الشامي كلمة ثمن فيها الجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة لشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات في تأمين الفعاليات التي تقيمها الجهات المتعددة إحياء لذكرى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

من جانبه أكد نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو تعظيم وتقديس وتوقير للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وامتثال لقول الله سبحانه وتعالى: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون).

وخلال العرض المهيب أعلن منتسبو الإدارة العامة لشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بقيادة العميد أحمد محمد البنوس جاهزيتهم لأداء الواجبات الدينية والوطنية الموكلة إليهم بروح معنوية عالية.

كما ألقى الشاعر المجاهد عبد الباري عبيد قصيدة محمدية يمانية مقتضبة عبر فيها عما اكتسبه اليمانيون من صمود وثبات الرسول الأعظم وتجذر حبه في قلوب اليمنيين.