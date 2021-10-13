المشهد اليمني الأول

تواصلت منافسات مهرجان الرسول الأعظم اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث بجامعة صنعاء في مسابقة الإنشاد والعرض الوثائقي عن السيرة النبوية، إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1443 هجرية.

وتنافس في مسابقة الإنشاد بجامعة صنعاء رياض سواد، ومحمد جحاف، ووجدي سالم، وفي مجال الشعر الفصيح حمدي الزبيدي، وعبد الملك ياسين، وعبد الوكيل محمد، ومحمد المسوري. وفاز في المجاراة الشعرية ليوم أمس الشاعر ابو رواسي أرحب كأفضل مجاراة شعرية.

وتضمنت فقرات اليوم الثالث، عرض دروس من محاضرات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن جانب من حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعرض وثائقي عن السيرة النبوية، وفقرات إنشادية وفنية ومسرحية عبرت عن الابتهاج بالمناسبة.

يواكب مهرجان جامعة صنعاء أمسيات فنية على مسرح الهواء الطلق وفقرات مسرحية فنية متنوعة وأسئلة وجوائز للحضور.