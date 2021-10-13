المشهد اليمني الأول

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن لقاء “غير رسمي” سيعقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وممثلين عن قادة طالبان لتصريف الأعمال في أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد، نبيلة مصرالي، في تصريحات صحفية إن “مسؤولين أمريكيين وأوروبيين سيلتقون ممثلين عن السلطات الجديدة في أفغانستان لإجراء محادثات بوساطة قطرية”، حسبما نقل موقع “يورونيوز” الأوروبي.

وأضافت أن الاجتماع يسمح للجانب الأمريكي والأوروبي معالجة قضايا” تشمل توفير ممر آمن للراغبين بالمغادرة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، واحترام حقوق النساء وتجنب تحول أفغانستان إلى ملاذ للجماعات الإرهابية”.

كما شددت مصرالي على أن اللقاء “غير رسمي ولا يشكل اعترافا” بحكومة طالبان لتصريف الأعمال في أفغانستان.

والإثنين، أعلن وزير الخارجية في حكومة حركة طالبان أمير خان متقي أن وفداً من الحركة سيلتقي الثلاثاء في الدوحة مسؤولين من الاتحاد الأوروبي.

وأكد في حوار مفتوح نظمه مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا (غير حكومي قطر) أن الحركة “تريد علاقات إيجابية مع كل العالم”. لافتا أن طالبان “تؤمن بعلاقات دولية متوازنة لديها القدرة على إنقاذ أفغانستان من انعدام الاستقرار”.

وعقدت طالبان خلال يومي السبت والأحد اجتماعات مع الولايات المتحدة في قطر.

وأعلنت قطر، الإثنين، أن لقاء المحادثات خلصت إلى مخرجات “إيجابية وبناءة”، مشيرة أن الجانبين اتفقا على استمرار التواصل بينهما في الفترة المقبلة.

واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب استمرت 20 عاماً. وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم طالبان في أفغانستان.

ومن جانبه، اعتبر المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري مطلق القحطاني أن الاعتراف بطالبان “ليس أولوية” حاليا لبلاده.

وأكد القحطاني في مداخلة في منتدى الأمن العالمي الذي يعقد في الدوحة الثلاثاء أن “الأولوية الأكبر بينما نتحدث هي (الوضع الانساني) والتعليم وحرية التنقل للمسافرين”.