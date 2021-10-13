المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية، فجر اليوم الأربعاء، ان القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية أطلقت صواريخ باليستية على جبهات مأرب.

وأضافت المصادر أن أحد الصواريخ استهدف تعزيزات كبيرة لقوات مرتزقة العدوان في مفرق جبل مراد بمحافظة مـأرب.

واكدت أن صاروخا باليستيا آخر استهدف تجمعات لقوات مرتزقة العدوان في الجوبة بينهم قيادات رفيعة.

وقالت المصادر، أن الصواريخ الباليستية أصابت أهدافها بدقة وخلفت عشرات القتلى والجرحي في صفوف مرتزقة العدوان.

وكان تناقلت وسائل إعلام تابعة للمرتزقة، أن الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية استهدفت محطة وقود في منطقة الجديدة عاصمة مركز مديرية الجوبة جنوبي مـأرب.