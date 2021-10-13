المشهد اليمني الأول

معارك مأرب.. تفاصيل ما حدث في مفرق مراد وجبهة الجوبة والذي خلف عشرات القتلى والجرحى

أفادت مصادر قبلية، فجر اليوم الأربعاء، ان القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية أطلقت صواريخ باليستية على جبهات مأرب.

وأضافت المصادر أن أحد الصواريخ استهدف تعزيزات كبيرة لقوات مرتزقة العدوان في مفرق جبل مراد بمحافظة مأرب.

واكدت أن صاروخا باليستيا آخر استهدف تجمعات لقوات مرتزقة العدوان في الجوبة بينهم قيادات رفيعة.

وقالت المصادر، أن الصواريخ أصابت أهداقها بدقة وخلفت عشرات القتلى والجرحي في صفوف مرتزقة العدوان.

وكان تناقلت وسائل إعلام تابعة للمرتزقة، أن الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية استهدفت محطة وقود في منطقة الجديدة عاصمة مركز مديرية الجوبة جنوبي مأرب.