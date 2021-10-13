المشهد اليمني الأول

علق نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، اليوم الأربعاء، عن قافلة الساحل التابعة لطارق عفاش، والتي دعمت جيش المرتزقة في مأرب قبل فترة.

وقال حسين العزي في تغريدة له على تويتر، رصدها المشهد اليمني الأول: تريدون اللعب على المكشوف؟

وأضاف العزي في تغريدته ليجيب عن التسائل: حسناً.. قافلة الساحل كانت أفضل غطاء لتنفيذ أفضل عملية إستطلاعية في الحبيبة مأرب.

تريدون اللعب على المكشوف ؟

حسناً .. قافلة الساحل كانت أفضل غطاء لتنفيذ أفضل عملية إستطلاعية في الحبيبة مأرب .👋 — حسين العزي (@hussinalezzi5) October 13, 2021

وتابع العزي في تغريدة له بعد ساعة من الأولى، موضحا أن التكلام ليس غرضه الحرشة بين فصائلالمرتزقة قائلا: ليس الغرض من هذه التغريدة المحارشة – كما قد يتوهم بعض الجهلة – ( لأنهم أصلا متحارشين خلقه مايحتاج).

وأوضح الغرض منها قائلا: الغرض بالفعل هو إظهار قدرات إخوتكم إنطلاقا من قوله تعالى (وأما بنعمة ربك فحدث).