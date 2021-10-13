المشهد اليمني الأول

زفت هيئة الزكاة في العاصمة صنعاء اليوم، بشرى للعاجزين عن العمل عن عزمها اطلاق مشروع دعم بمبلغ مليار ريال للاسر المعدمة والتي لاتجد فرص عمل تزامنا مع احتفالات شعبنا بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأكد القائم بأعمال وكيل هيئة الزكاة لقطاع المصارف محمد العياني، أهمية الاحتفال بذكرى المولد النبوي لتعظيم شعائر الله والفرحة والبهجة بميلاد الرحمة المهداة.

لافتا إلى أن الهيئة دشنت اليوم سلسلة من المشاريع بهذه الذكرى تحت شعار “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين” أبرزها مشروع الدعم الشهري للعاجزين عن العمل لـ50 ألف أسرة بواقع 20 ألف ريال شهرياً بقيمة إجمالية مليار ريال والمزمع بدء صرفها من يوم غد الخميس في أمانة العاصمة.