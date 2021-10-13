المشهد اليمني الأول

معارك مأرب اللحظة.. احتدام معارك شديدة في جبهات مأرب وصواريخ باليستية تستهدف تجمعات بينهم قيادات بارزة وفرار وزير الدفاع المقدشي وسلطان العرادة من مأرب (التفاصيل)

معارك مأرب اللحظة.. احتدام معارك شديدة في جبهات مأرب وصواريخ باليستية تستهدف تجمعات بينهم قيادات بارزة وفرار وزير الدفاع المقدشي وسلطان العرادة من مأرب (التفاصيل)

أفادت مصادر قبلية من مأرب، اليوم الأربعاء، عن احتدام معارك شديدة بين الجيش واللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان في الجبهات الجنوبية من مأرب.

وأكدت المصادر، تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية، بالسيطرة على مواقع جديدة في جبهة الجوبة، كانت بقبضة قوات المرتزقة خلال الأيام الماضية.

وأضافت المصادر، أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان، وخلفت عشرات القتلي والجرحى بينهم قيادات رفيعة.

وأكدت المصادر، الضربة الصاروخية استهدفت محطة الجمال، وخلفت عشرات القتلى والجرحى، ومن الخسائر 20 قتيل وجريح بين القتلى، من بينهم مصرع القيادي المرتزق طالب، ومصرع المرتزق فواز بليم، ومصرع المرتزق عبدالهادي بليم، ومصرع المرتزق تركي الزاملي ” قيادي ميداني”

ومصرع القيادي المرتزق سعيد علي مبارك.”

على ذات السياق، أكدت مصادر قبلية من مأرب، عن فرار وزير دفاع حكومة المرتزقة المقدشي والمرتزق سلطان العرادة، محافظ المرتزقة لمأرب.

وأوضحت المصادر، أن المقدشي وسلطان العرادة فروا فوق طائرة صغيرة من مأرب الى سيئون.

وتحتدم المعارك بين الجيش واللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان على مستوى الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.