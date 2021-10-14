المشهد اليمني الأول

أدانت محكمة غرب أمانة العاصمة اليوم، المتهم صدام مقبل عبدالله كزمة، بقتل رجل المرور احمد عبدالله نشوان ، والشروع في قتل اثنين آخرين في شارع الستين جولة الولاعة.

وقضى الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي عصام معياد وحضور وكيل النيابة القاضي ياسر الزنداني، وممثل النيابة القاضي رياض الارياني، بمعاقبة المدان بالإعدام قصاصا وتعزيرا، رميا بالرصاص حتى الموت.

كما قضى الحكم إلزام المدان بدفع مبلغ مليوني ريال تعويضا عن الأضرار المعنوية والمادية وكذا مبلغ ثلاثمائة ألف ريال نفقات التقاضي، عن هذه المرحلة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمدان جريمة قتل رجل المرور و ثلاثة آخرين، في الرابع من سبتمبر الماضي، في شارع الستين جولة الولاعة بأمانة العاصمة.