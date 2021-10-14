المشهد اليمني الأول

نجحت وساطة قبلية بمحافظة عمران اليوم في حل قضية قتل بالخطأ في منطقة الحايط بمديرية عيال سريح.

وفي الصلح الذي تقدمه وكيل المحافظة أمين فراص ونائب رئيس التلاحم القبلي بالمحافظة نايف الحايطي، وعدد من المشايخ والأعيان، أعلن أولياء دم المجني عليه طه صالح محسن الحايطي العفو عن الجاني أحمد صالح راجح شارب، لوجه الله وتشريفاً للحاضرين.

وأشاد الوكيل فراص والحايطي، بموقف أولياء الدم في العفو والتنازل عن القضية لوجه الله واستجابة لدعوة السيد عبدالملك الحوثي في اصلاح ذات البين وتعزيز التسامح والتصالح وتوحيد الجبهة الداخلية والتفرغ لمواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.

وثمنا الجهود التي بُذلت من قبل المشايخ والوجهاء والتوصل لإنهاء القضية وإغلاق ملفها إلى الأبد، بما يعزز من الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتماسك الجبهة الداخلية.