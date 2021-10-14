المشهد اليمني الأول

أفرجت صنعاء، اليوم الخميس، عن 18 من أسرى قوات المرتزقة، الذين وقعوا في الأسر خلال سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية مؤخرا على عدد من المديريات في محافظتي شبوة ومأرب، معتبرة ذلك “مبادرة حسن نية من طرف واحد”.

ووفق مصادر، يأتي الإفراج بتوجيه من “قائد الثورة” السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في “إطار تعزيز اللحمة الوطنية وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والعيد الـ 58 ثورة 14 أكتوبر، وتقديرا لقيادات ومشائخ ووجهاء المناطق المحررة بالمحافظتين”.

وخلال لقاء المفرج عنهم في ذمار، قال محمد البخيتي إن التحالف وقواته المرتزقة يعرقلون عمليات تبادل كل الأسرى، معتبرا أن إفراج صنعاء لأسرى المرتزقة، “مبادرة حسن نية ضمن المبادرات من جانب واحد، وتقديرا لأبناء المناطق المحررة في مأرب وشبوة”.