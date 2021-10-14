المشهد اليمني الأول

بشرى سارة.. وزارة الصحة بالعاصمة صنعاء تزف بشرى سارة للمواطنين وتصدر بيان هام وهذا ماسيحدث ابتداء من هذه اللحظة

ورد الآن.. وزارة الصحة بالعاصمة صنعاء تزف بشرى سارة للمواطنين وتصدر بيان هام وهذا ماسيحدث ابتداء من هذه اللحظة

أعلن مكتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة، عن تقديم المعاينة الطبية مجاناً وتخفيض رسوم الخدمات الأخرى بنسبة 30 بالمائة في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضح مدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر المروني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية ستستمر في تقديم هذه الخدمات المجانية والمخفضة حتى 15 ربيع الأول احتفاء بمولد الرسول الأعظم.

ولفت إلى أن المجمعات والمراكز الطبية الحكومية ستقدم خدمات الولادة الطبيعية مجانا لمدة ستة أيام ابتداءً من 9 إلى 15 ربيع الأول.

وأشار الدكتور المروني، إلى أنه تم التعميم للمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، بتقديم تخفيضات لا تقل عن 20 بالمائة بمناسبة المولد النبوي الشريف.