المشهد اليمني الأول

تستمر إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه واله، وعلى مستوى العديد من محافظات الجمهورية اليمنية.

فعاليات ذمار

فقد شهدت محافظة ذمار، اليوم الخميس، فعاليات وأنشطة متنوعة استعداداً لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

القطاع الزراعي في المحافظة أقام فعالية ثقافية وخطابية إحياءً لذكرى مولد النور المبين، أعقبها تفقد الحقول الايضاحية لزراعة محاصيل الحبوب الغذائية لعدة أصناف محسنة وهجينة تابعة للهيئة العامة للبحوث الزراعية والارشاد الزراعي.

كما أقام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب الشباب والرياضة ومكتب الثقافة ووكالة سبأ فعالية ثقافية وخطابية إحياءً للمناسبة، تمت الدعوة فيها بالحضور المشرف في الثاني عشر من شهر ربيع الأول.

فيما أقامت إدارة الاصلاحية المركزية فعالية ثقافية شارك فيها نزلاء الاصلاحية، تخللها عدة فقرات ثقافية وخطابية وشعرية، دعا المشاركون فيها جميع أبناء المحافظة للحضور المشرف في إحياء الفعالية المركزية.

في سياق متصل، وبمكرمة من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، تم الإفراج عن 18 أسيراً ممن انخرطوا في الأحداث الأخيرة في محافظتي مارب وشبوة، تأسياً برسول الرحمة المهداة للعالمين، وذلك بحضور محافظي محافظات ذمار وشبوة والمهرة وعدد من مشائخ وأعيان محافظتي مارب وشبوة.

وفي مديرية عتمة، أحيت مؤسسة بنيان التنموية فعالية ثقافية لهذه المناسبة العطرة، كما أقيمت فعالية أخرى في قرية حنض بمديرية عنس.

فيما شهدت الأحياء السكنية شمال مدينة ذمار أمسية ثقافية على أنقاض ما خلفه العدوان من دمار في البنية التحتية بمدينة ذمار، مؤكدين على أن الشعب اليمني سيخرج من بين الركام ليحيي مناسبة مولد خير البشرية رغم كل التحديات.

فعاليات الحديدة

وفي مدينة الحديدة نظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة، اليوم الخميس، فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي كلمة له خلال الفعالية، أكد المحافظ محمد عياش قحيم، أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الجليلة التي أحيت القلوب والوجدان شوقاً ولهفاً لرسول البشرية ومعلمها الأول محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور.

وتطرق إلى مكانة المرأة قبل الإسلام وكيف كانت النظرة إليها قبل مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم وتكريم الإسلام لها وتعزيز مكانتها ودورها في مختلف شؤون الحياة.

فيما أشار وكيل المحافظة المساعد علي الكباري ومدير مكتب التربية عمر بحر إلى أهمية الاقتداء برسول الله والعمل بما جاء به من هدي.

وأوضحا أن الاحتفال بذكرى مولده عليه وعلى آله الصلاة والسلام يجسد مدى الارتباط به وحبه في النفوس والقلوب والوجدان.

ودعا الكباري وبحر إلى مشاركة المرأة في الفعالية المركزية للمحافظة يوم الإثنين القادم، بما يليق بمكانة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

وأًلقيت في الفعالية كلمات أشارت إلى أن الاحتفاء بالمولد النبوي، احتفال برسول البشرية الذي أخرج الأمة من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام.

وتطرقت إلى عظمة المناسبة التي ترتبط بسيد الخلق وأعظم قائد عرفه التاريخ، مؤكدة ضرورة السير على نهجه والاقتداء به.

فعاليات حجة

كما شهدت محافظة حجة نظم فرع اللجنة الوطنية للمرأة، اليوم، فعالية خطابية بالمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وفي الفعالية أشارت مدير عام فرع اللجنة حنان شيبان، إلى أن إحياﺀ ذكرى المولد النبوي يأتي انطلاقا من الهوية الإيمانية والعلاقة القوية بين اليمنيين والرسول الأعظم. وأكدت أهمية إحياء المناسبة كمحطة تربوية وتوعوية إيمانية لترسيخ الولاﺀ للنبي الخاتم الذي أرسله الله رحمة للعالمين ليهديهم إلى سواء السبيل.

كما أقيمت بمدينة حجة ومديرية بني قيس أمسيات تقافية احتفاء بالمناسبة، ألقت خلالها كلمات أكدت أهمية الاحتفاء بالمولد النبوي لغرس قيم وأخلاق وصفات الرسول الكريم في نفوس الأجيال وتجديد الولاء له.

فعاليات عمران

وأقيمت اليوم في عدد من مديريات محافظة عمران، فعاليات احتفاء بالمولد النبوي الشريف. حيث نظم القطاع الصحي فعالية خطابية حضرها محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان والوكيل عبدالله الصعر.

وأشار مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور محمد الحوثي إلى أهمية إحياء هذه الذكرى للتأسي بأخلاق وصفات الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وأكد أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي في ظل التحديات الراهنة جراء العدوان يجسد ارتباط اليمنيين بسيد الخلق والسير على نهجه في مواجهة الطغاة والمستكبرين.

وحضر الفعالية قائد قوات الأمن المركزي العقيد حسين النمري وقائد قوات النجدة العقيد ردفان عشيان وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي العام والخاص.

وفي المربع الشرقي بمدينة عمران أقيمت أمسية ثقافية، حضرها المحافظ الدكتور فيصل جعمان والسلطة المحلية المديرية والشخصيات الاجتماعية، اعتبرت الكلمات التي ألقيت خلالها، هذه المناسبة محطة إيمانية لاستلهام الدروس والعبر من سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، مشيرة إلى أهمية الحشد الكبير للفعالية المركزية.

وفي حارة الكاظمة بالمدينة، أقيمت أمسية تخللتها فقرات إنشاديه وشعرية، وكلمات أشارت إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي يجسد الارتباط بالرسول الأعظم الذي أخرج الأمة من الظلمات إلى النور.

كما نظمت الهيئة النسائية بالمدينة أمسية ثقافية أكدت أهمية التمسك بهدى الله وأخلاق المصطفى وترسيخ الهوية الإيمانية وتعزيز التكافل الاجتماعي .

إلى ذلك نظم أبناء عزلة الثلث بمديرية جبل يزيد فعالية حثت كلماتها على الحشد والمشاركة الفاعلة في الفعالية المركزية وقافلة الرسول الأعظم.

وفي مديرية خارف أقيمت فعاليتان بعزلة الانفال والمعهد العالي للمعلمين أكدت كلماتها أن الاحتفال بالمولد النبوي وإظهار السرور واجب ديني على كل مسلم ومسلمة لأنه نعمة من الله.

وعقد لقاء للخطباء والمرشدين في مديرية عيال سريح، أكد ضرورة اضطلاع الخطباء والمرشدين بدورهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية إحياء المولد النبوي.

وفي مديرية خمر أقيمت ثلاث فعاليات للسلطة القضائية ومكتب التربية والمعهد العالي للمعلمين أكدت فقراتها أهمية الاحتفال بهذه المناسبة، بما يعزز الوعي الثقافي ونشر سيرة النبي المصطفى والارتباط بنهجه والاقتداء بسيرته العطرة والتزود من أخلاقه وصفاته.