المشهد اليمني الأول

بثت قناة المسيرة الآن، من اليوم الجمعة، لقاء خاص مع رئيس الوفد الوفد الوطني، والناطق الرسمي لأنصار الله، الإستاذ محمد عبد السلام.

ومحمد عبدالسلام الشخصية البارزة في حكومة صنعاء، والتي يخشاها جميع المرتزقة، بمختلف مكوناتهم من وزراء وسياسيين وإعلاميين وغيرهم.

يتحدث اللقاء الخاص، مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ودور الأنبياء في إصلاح المجتمعات.

كما يتحدث اللقاء عن جدلية الصراع بين الحق والباطل ومنهجية الحرب والسلام، وربطه بواقع اليمن ودور تحالف العدوان في ارتكاب جرائمه على الشعب اليمني.