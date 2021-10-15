المشهد اليمني الأول

مشاهد العاصمة صنعاء بسلاح الجو المسير

ترتدي العاصمة صنعاء، يوماً بعد آخر، الحلة الخضراء، استقبالا بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأنبياء والخلق أجمعين، الرسول الأعظم محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

وقد تم تصوير مشاهد تبدو كخيالية، على كافة مناطق الـعاصمة صنعاء، بعدسة سلاح الجو المسير، وهي تتزين بالحلة الخضراء، استقبالا لمولد الرسول الأعظم.

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ووتتزين منازل المواطنين في عديد من المحافظات المحررة بزينة الحلة الخضراء، احتفاء واستبشارا بذكرى مولد الرسول الأعظم.

حيث تبدع كل محافظة باحتفائها بطريقتها الخاصة.
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