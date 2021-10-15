المشهد اليمني الأول
زامل الصراط المستقيم
أداء/ عيسى الليث
كلمات/ شاعر الاخدود
قم وأحتفل يا شعب ساد الكائنات
أمزج شعار الحق باليوم العظيم
حرك مآذن شامخة لم الشتات
ياقبلة الإسلام في الوقت البهيم
اليوم عيد الكون سر المعجزات
ميلاد سيف الحق والمجد القديم
المصطفى المختار شمس البينات
أمن السماء والأرض من نار الجحيم
ذي أيده ربي بكل المعجزات
خير البرايا باب جنات النعيم
ذي ترجم الإسلام بسبع اللغات
ويقودنا نحو الصراط المستقيم
لبيك يانور اليالي المظلمات
ياسيدي ياصاحب القلب الرحيم
جينا على الميعاد في عز وثبات
بالنصر والتسليم والنهج القويم
تنضح دمانا بالولاء والتضحيات
أعظم فضيلة خصنا فيها الكريم
كم يا مجازر شاهدة طول الحياة
رجف لها الركن اليماني والحطيم
نقتل ونبعث مايقيدنا الممات
حب آل طـــه يحيي العظم الرميم
نرسي كمال الموت مثل الراسيات
ونجعل احلام العدو تصبح صريم
عهداً علينا يارسول المكرمات
نفني قوى العدوان وإبليس الرجيم