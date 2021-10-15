المشهد اليمني الأول

عاجل.. أول تعليق للحوثي على التغييرات الملكية قيادات تحالف العدوان في مأرب

عاجل.. أول تعليق للحوثي على التغييرات الملكية قيادات تحالف العدوان في مأرب

علق عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، على التغييرات التي قام بها تحالف العدوان لمرتزقته في مأرب.

وقال الحوثي، في تغريدة له على تويتر، رصدها المشهد اليمني الأول، أن تغيير السياسة هي المجدي، اما تغيير القيادات فلا تعني سوى اثبات الفشل.

وأضاف الحوثي: ولن يمروا امام مجاهدي الشعب اليمني باذن الله.

وكان أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قبل قليل، أمرا ملكي بتعيين الفريق الركن / مطلق بن سالم الأزيمع قائدا لقوات تحالف العدوان في اليمن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس الأخبار الملكية” أن الملك سلمان أصدر أمر ملكي قبل قليل بترقية الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع الى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائدا للقوات المشتركة في اليمن.