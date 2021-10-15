المشهد اليمني الأول

لقي 32 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 53 آخرين بجروح في تفجير وقع أثناء صلاة الجمعة اليوم في احد المساجد الواقعة في مدينة قندهار جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن طبيب في مستشفى المدينة المركزي قوله “استقبل المستشفى 32 جثة و53 جريحا حتى الآن”.

وأعلن مسؤول محلي في حركة طالبان أن انتحارياً فجر نفسه داخل المسجد وأنه تم فتح تحقيق في الحادث.

ولم يتم بعد تحديد طبيعة الانفجارات لكنها تأتي بعد أسبوع تماماً من هجوم انتحاري استهدف مصلّين في مدينة قندوز شمال افغانستان وتبناه تنظيم (داعش).

واوضحت الوكالة الفرنسية أن المسجد كان مكتظاً وقت وقوع الانفجار فيما هرعت 15 سيارة إسعاف إلى المكان.