المشهد اليمني الأول

رسمياً.. شركة النفط اليمنية تصدر إعلان جديد لجميع المواطنين وعلى مستوى جميع المحافظات

رسمياً.. شركة النفط اليمنية تصدر إعلان جديد لجميع المواطنين وعلى مستوى جميع المحافظات

أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الجمعة، إعلان يتضمن كشف المحطات العاملة ليوم غدا السبت 16/أكتوبر/2021م.

وتضمن إعلان الشركة، مادة البنزين لعدد “84” محطة، والموزعة للبيع بالسعر الرسمي (سعر اللتر = 425 ريال،الدبة 20لتر = 8500 ريال) للأخوة المواطنين عبر فروع الشركة,

وأكدت الشركة، أن ذلك سيتم في عواصم المحافظات والمدن الكبيرة من الكمية الواردة عبر ميناء الحديدة على السفينة “جي تي فريدوم”.