المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة للمواطنين وتعلن عن تخفيض جديد بمناسبة المولد النبوي (السعر الجديد)

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة للمواطنين وتعلن عن تخفيض جديد بمناسبة المولد النبوي (السعر الجديد)

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة تخفيض سعر الكيلو وات الحكومي والتجاري على حد سواء وذلك بحلول مناسبة المولد النبوي الشريف.

وقالت الوزارة انها خفضت سعر الكيلو وات إلى 200 ريال والتجاري إلى 260 ريال ولم يتحدد بعد مدى التزام اصحاب المولدات الخاصة بهذا التخفيض.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة أحمد العليي أن التخفيض يأتي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تعمل جاهدة على خدمة المواطن رغم الأعباء التي تتحملها جراء الحصار الذي تفرضه قوى العدوان الأمريكي السعودي في إستمرار منع دخول المشتقات النفطية للشعب اليمني.