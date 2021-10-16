المشهد اليمني الأول

أصدرت وزارة الخدمة المدنية في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إعلانا هاما لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، بشأن ذكرى المولد النبوي الشريف 2021 في اليمن.

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية في بيان لها، أن يوم الاثنين المقبل الـ 12 من ربيع الأول 1443هـ الموافق 18 أكتوبر الجاري، إجازة رسمية، لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 2021.

وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخـدمة المدنية والتأمينات والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات إلى القيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني.