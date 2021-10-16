المشهد اليمني الأول

محمد عبد السلام يكشف حقيقة حصار العبدية وما حدث من حملات إعلامية والغرض منها

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، أن المسارات سالكة لمن أراد فعليا تقديم مساعدة إنسانية للمواطنين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب.

وقال محمد عبدالسلام في “تغريده” على “تويتر”: سبق وأبلغنا الأمم المتحدة وأطرافا دولية ترحيبنا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى مديرية العبدية لكن ما تبين أنهم يزايدون إعلاميا وأنهم غير جديين في إيجاد معالجات إنسانية فعلية كما هو الحال في عموم اليمن المحاصر منذ سبع سنوات.

وأشار إلى أن الاشتباكات التي شهدتها العبدية كانت مع عناصر تكفيرية ذات علاقة “بالقاعدة وداعش” ومرتبطة بقوى العدوان، وقد قامت الدولة بواجبها في تأمين المديرية.