المشهد اليمني الأول

“وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ”.. من قبل ومن بعد المولد النبوي الشريف ولو كره اليهود وبني سعود وأصحاب الفيل



“خاص”

مُحمدٌ رسول الله.. اليوم السبت وما بعد الغد يوم الإثنين -الثاني عشر من شهر ربيع الأول بالتقويم القمري- ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، وبالتقويم الشمسي ولد الهُدى في عام 571م من ميلاد النبي عيسى المسيح عليه السلام، وبالأحداث ولد الهُدى في عام الفيل وأمسى أصحاب الفيل كعصف مأكول.

مُحمدٌ رسول الله.. وقبل مولده بمئات القرون والسنين بشر به الأنبياء والمرسلين، بشرت به الكتب السماوية التوراة والإنجيل، بشر به أهل اليمن الصالحين قبل مولده، ونصروه حياً، وخلدوه بعد وفاته.

مُحمدٌ رسول الله، حياً في وجدان أهل اليمن من قبل وأثناء ومن بعد، في الماضي والحاضر والمستقبل وما بعد البعد حتى الحوض المورود ولو كره اليهود وبني سعود.

مُحمدٌ رسول الله، خالد بالتوارة والإنجيل والقرآن الكريم، قال تعالى من بعد أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ ٱلرَّجِیم: “وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ”.

ومآذن المساجد والجوامع بالديار الاسلامية تصدح باليوم والليلة وتعم أرجاء الدنيا خمس مرات في اليوم بـ”أشهد أن محمد رسول الله” عند الأذان، وأكثر عند الإقامة للصلاة والتشهد باللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، واذا كان الخالق جلَّ وعلا القدوس الحكيم الخبير الكريم كرَّم رسوله الأمين بالذكر خمس مرات في اليوم، فمن حق محبي محمد رسول الله تكريم رسول الرحمة للعالمين بيوم واحد فقط من مجموع 345 يوماً من أيام السنة الهجرية بالتقويم القمري.

ولا يكتمل الفرح والسرور إلّا بالإبتهاج والفرحة الكبرى في ذكرى مولد النور في ذكرى ميلاد من أخرجنا من الظلمات إلى النور، فلمَاذا الاستكثار علينا من قوم التحريف والتصحيف من يهود بني قينقاع ونضير الزمان والمكان الرياض وتل أبيب؟

لماذا خطاب التكفير من يهود الوهابية السعودية وأبناء منبت قرن الشيطان الرجيم الممزق للإسلام والمسلمين؟

لماذا الاستنكار من وكلاء كوهين وبن عثيمين؟ هم فقط لاغير وحصرياً بالقول بدع وشرك وتكفير لمن يعظم ذكرى مولد رسول الرحمة للعالمين، كل الديار الإسلامية بالإحتفاء واينما وكيفما حل المُسلم بالديار غير الإسلامية بالاحتفاء بالمولد النبوي الشريف باستثناء منبت قرن الشيطان الرجيم الرياض ومكان مستوطنات اليهود تل أبيب بالاستنكار والتكفير.

خالد قبل مولده

مُحمدٌ رسول الله … وهو الذي بشر به النبي عيسى عليه السلام قرين هُدى الله الإنجيل قبل مولده بحوالي 500 عام من الميلاد بالتقويم الشمسي.. قال تعالى من بعد أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ ٱلرَّجِیم: “وَإِذۡ قَالَ عِیسَى ٱبۡنُ مَرۡیَمَ یَـٰبَنِیۤ إِسۡرَٰ⁠ۤءِیلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَیۡكُم مُّصَدِّقࣰا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیَّ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَمُبَشِّرَۢا بِرَسُولࣲ یَأۡتِی مِنۢ بَعۡدِی ٱسۡمُهُۥۤ أَحۡمَدُۖ فَلَمَّا جَاۤءَهُم بِٱلۡبَیِّنَـٰتِ قَالُوا۟ هَـٰذَا سِحۡرࣱ مُّبِینࣱ”. سورة الصف الاية ٦

مُحمدٌ رسول الله.. مذكور في التوارة هُدى الله بالنبي موسى عليه السلام من قبل مئات القرون من الزمان من قبل ميلاد السيد المسيح عيسى عليه السلام. قال تعالى من بعد أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ ٱلرَّجِیم: ((الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ)).

أهل اليمن شيء مختلف

مُحمدٌ رسول الله.. مذكور في التوارة والإنجيل وبشر به السيد المسيح عيسىٰ عليه السلام، فذٰك من علوم الغيب من خالق السموات والأرض، ومنا الإيمان والتسليم، ولا نقاش ولاجدال فيه والعياذ بالله فلسنا من قوم المفسدين في الأرض الذين تشابهت عليهم ألوان الأبقار وما لانستوعبه حقاً هو لسان حال أهل اليمن والعشق المنقطع النضير من قبل ومن بعد للرسول الكريم.

والملك تُبع اليماني يبشر ويستبقي قبيلتي الأوس والخزرج لنصرة الرسول الكريم في ارض مُهاجر خاتم الانبياء والمرسلين ” يثرب المدينة المنورة ” قبل حوالي ثلاثمائة عام من مولد المصطفى الصادق الأمين في عام الفيل وببركة المولد النبوي الشريف تم طرد أصحاب الفيل الإحتلال الحبشي من اليمن بالثائر سيف بن ذي يزن واثناء وجود عبد المطلب بن هاشم مع وفد مكة وقريش في صنعاء لتهنئة سيف بن يزن بطرد أصحاب الفيل وتتويجه ملكا على اليمن والعرب جرى حوار وعلى انفراد بين عبدالمطلب وسيف بن ذي يزن.

حيث قال سيف: “ياعبد المطلب لقد آن اوان ظهور خاتم الانبياء والمرسلين وهذه صفاته”.

وبعد محاولات عده فاشله من عبد المطلب للتهرب من الاجابة وبالمقابل كان هجوم واصرار لايلين من سيف بن ذي يزن وبالحجة والبراهين على ان موعد ظهور خاتم الانبياء والمرسلين قد آن اوانه.

قال عبدالمطلب: ” نعم يا سيف بن ي يزن لقد ولد من تحدثت عنه بالصفات في عام الفيل وهو حفيدي واسميته “محمد “. فقال سيف بن ذي يزن: ” كنت اتمنى ان ادركه واكون من انصاره ولكن للعمر وللسن احكامه ولن ادركه واكون من انصاره”.. واضاف بن ذي يزن بالقول: “ياعبد المطلب احذر على “محمد” من اليهود ولن ينالوا منه”.

نعم يدرك وسيدرك يهود بني قينقاع الزمان ومنبت قرن الشيطان المكان الرياض وتل أبيب إن ارتباط اهل اليمن بمحمد رسول الله قوي ومتين وأصيل وعريق ومتجذر كأوتاد الجبال الرواسي وشامخ كشموخ جبال عيبان وشمسان وفج عطان من قبل مولده بمئات السنين وربما اكثر وبكل تأكيد ما لا نعرفه اكثر مما نعرفه.

صرف يهود الزمان والمكان وعلى مدى اكثر من خمسين عام وتحديداً من اغسطس 1965م، صرفوا الكثير من المليارات بالدولار الأمريكي والريال السعودي، وشيدوا الكثير من معاهد التكفير وبمخرجات أكثر من 500 ألف داعشي تكفيري، وقتلوا الكثير من أهل اليمن، وفعلوا أكثر لطمس ومحو ذكرى المولد النبوي الشريف من ذاكره أهل اليمن واعتباره كفر وشرك، وحطموا أضرحة اولياء الله الصالحين، ونبشوا القبور واحرقوا عظام رفات الموتى من أهل بيت محمد رسول الله وبخطاب وهابي يهودي وحقد دفين.

ولنشر تعاليم بني قينقاع المفسدين في الأرض باليمن للوصول إلى زمن افك “سلام إبراهام” مع الاشد عدواة للإسلام والمؤمنيين، بعد تكريس خطاب كراهية وتكفير أهل بيت رسول الله بفتاوى تكفير من يحتفي بالمولد النبوي الشريف، بينما الاحتفال مع كوهين ورحاب هو سلام ابراهام وأهل كتاب، بينما الرقص مع صافيناز وهنادي الرديني هو شرعية وحقوق إنسان.

السنة الثامنة هجرية وسنة ثامنة عدوان

بعد صرف المليارات وتشييد المئات من معاهد التكفير ومساجد ضرار الوهابية وقتل أبناء اليمن المؤمنيين ها هم يشاهدون اليوم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت وفي كل مدن وأرياف يمن الأنصار هتاف “لبيك يارسول الله” ها هم يشاهدون يمن الإيمان وقد توسدت والتحفت واتشحت وتزينت باللون الأخضر، وما أدراك ما اللون الأخضر، لون الكتيبة الخضراء كتيبة الرسول القائد أثناء فتح مكة في السنة الثامنة هجرية وأثناء دخولها مكة المكرمة وسلما وأمام ذهول جبابرة قريش.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً. وصرخ أبو سفيان زعيم كفار مكة وقال: “ماذا أنت فاعل بنا يامحمد”، فأجاب رسول الله محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام: “أخ كريم وابن أخ كريم.. أذهبوا أنتم الطلقاء”.

هذا كان في السنة الثامنة الهجرية وبالكتيبة الخضراء.. اليوم صنعاء الرسول الكريم وفي السنة السابعة عدوان، تحتفي بمولد قائد فتح مكة المكرمة، تحتفي بقائد الكتيبة الخضراء وترسل، الأشعة والألوان الخضراء من صنعاء الحرة إلى مكة المُحتلة بالوهابية اليهودية ولسان حال أهل اليمن يمن الأنصار بالقول والفعل بعون القوي العزيز مابين السنة الهجرية الثامنة وسنة ثامنة عدوان فاصل زمني بمقياس زمان ومكان يمن الأنصار والجيش واللجان الشعبية سنة واحدة وقادر ياكريم.

قادر ياكريم باجتثاث أسرة بني سعود والوهابية اليهودية من مكة المكرمة في سنة ثامنة عدوان وتحرير مكة المكرمة بكتائب خضراء من يمن الإيمان يمن أولو قوة وبأس شديد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أهل اليمن من قبل ومن بعد واليوم ومابعد اليوم ماضون بالإحتفاء بالمولد النبوي الشريف وقد اتشحوا باللون الأخضر كباراً وصغار شيبة وشبان، وقد اكتست يمن الأنصار باللون الاخضر جبال وسهول وبحار ووديان وهضاب وأودية وقيعان، موحدةً شعارها الأزلي: “لبيك يارسول الله”.

يهتفون في صنعاء والعيون شاخصة نحو المسجد الحرام والمسجد الأقصى وزمن “لاتثريب عليكم” وزمن “اذهبوا أنتم الطلقاء” وزمن “وقطعناهم في الأرض أممًا” قد فات ومضى، وجاء آوان مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، وجاء أوان الكتيبة الخضراء، وحان أوان أحفاد أهل الكتيبة الخضراء، “فجاسوا خلال الديار” ديار الكيان السعودي ومستوطنات الكيان الصهيوني، “وكان وعداً مفعولاً”.

قال تعالى من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: “وَقُلۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِۦ لِبَنِیۤ إِسۡرَ ٰ⁠ۤءِیلَ ٱسۡكُنُوا۟ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا جَاۤءَ وَعۡدُ ٱلۡـَٔاخِرَةِ جِئۡنَا بِكُمۡ لَفِیفࣰا”. صدق الله العلي العظيم.

ياقوم بني إسرائيل اليوم والمكان الرياض وتل أبيب، لقد جئتم لفيفاً لفيفآ إلى الكيان السعودي والكيان الصهيوني، وأنتم فقط لاغير لديكم حساسية مُفرطة من الكتيبة الخضراء وأخضر الإحتفاء بمولد محمد رسول الله، كنتم مع أصحاب الفيل بالوزير والمستشار أبو رغال وأصبحتم كعصف مأكول بطير أبابيل.. والحاضر لنا.. نعم الحاضر لنا.. ومن أهل اليمن ستمسون كعصف مأكول وبطيران مُسير وصواريخ أهل اليمن الميامين.

فقط استمروا بطغيانكم وسنستمر بما نحن ماضون فيه، فقط استمروا بألوان قوس قزح ألوان هنادي ورحاب وقوم لوط المثليين وسروال المؤسس عبد الانجليز بن سعود وسلام كوهين، وبخيبر والنضير، وأهل يمن الأنصار مستمرون باللون الأخضر لون الكتيبة الخضراء والإحتفاء بالمولد النبوي الشريف، بأبي وأمي أنت يارسول الله، لبيك يارسول الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

العاشر من ربيع الأول ١٤٤٣هجرية

16 أكتوبر 2021م