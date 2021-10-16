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بعد الفضيحة مع الرقاصة صافيناز.. فضيحة جديدة لوزير إعلام حكومة المرتزقة معمر الأرياني (تفاصيل ساخرة)

بعد الفضيحة مع الرقاصة صافيناز.. فضيحة جديدة لوزير إعلام حكومة المرتزقة معمر الأرياني (تفاصيل ساخرة)

دعى وزير إعلام حكومة المرتزقة، اليوم السبت، الى حملة إعلامية لغرض فك الحصار عن العبدية، حسب زعمة، وذلك بعد يومين من السيطرة عليها من قبل الجيش واللجان الشعبية.

وسخر العديد من الناشطين الإعلاميين، ومن المواطنين اليمنيين، من توقيت الحملة التي تأخرت، بأيام من تحرير العبدية بقبضة الجيش واللجان الشعبية.

ومنهم من شتم وزير الإعلام، ووصفة بالوزير التافة والحقير، ومنهم من سخر عليه بتغريدات في تويتر، كونها حملة متأخرة كثيرا بالتوقيت.

ابتلانا الله بمثل هذا الشخص التا فة والحقـ**، وزير لاعلام الشرعية وهناك مثله كثيرون في كيان الشرعية، فهذا الفا،شل وبعد 7 سنوات من الحرب لم يستطع حتى فتح اذاعة تدعم الجيش الوطني، بينما يسابق الناشطين لجمع الاعجابات، ووزير الاتصالات كذلك، اتمنى ان توصلوا رسالتي له لانه قام بحظري .. pic.twitter.com/Gnnvl5oNt1 — بلقيس الحريزي يمنية 🇾🇪 في عُمان 🇴🇲 (@h_blq_h) October 16, 2021

فضيحة الرقاصة صافيناز

وقبل أشهر تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر بان الراقصة المصرية من أصل أرمني صافيناز خلعت مايسمى بوزير الإعلام للمرتزقة “معمر الإرياني” واليوم صوفي ناز ومن على شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية برنامج “شيخ الحارة ”.

وأكدت صافيناز حينها انها رفضت أحد وزراء الإعلام العرب الذي كان يطاردها لفترة طويلة بإرسال الهدايا مع سكرتيره الخاص، والتي رفضتها كلها.

صافيناز الراقصة المصرية التي نفت خبر الخلع، واجت في البرنامج “شيخ الحارة” حقيقة ارتباطها بوزير إعلام عربي والذي استمر سكرتيره الخاص في التردد عليها لمدة عام بهدايا ومراسلات، ولكنها أنكرت ارتباطها به وأكدت أنها لم تره ولم تتزوجه.

وقالت: “مكونتش متجوزة ومخدتش الهدية وكان بيبعتلي السكرتير وما كونتش عاوزة اتجوز جواز مصلحة وقتها لكن دلوقتي ممكن”.

وقال “شيخ الحارة”: “السكرتير كان بيتردد عليكي لمدة سنة وجابلك فيلا في الشيخ زايد وشاليه في الساحل وعربية”، لترد صافينار: “وفيلا في فرنسا كمان بس رفضتها كلها ومقبلتش منه أي هدايا”.