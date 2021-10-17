المشهد اليمني الأول

تضامن مع الناشط عبد الفتاح جماجم.. اليمني في بلاده يُهان والامريكي وكلابه بالاحضان

“خاص”

تداول اليوم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليست لمُحتل انجليزي يهين يمني في بلاده كما كان ايام الاحتلال البريطاني بل لذنب من اذناب المُحتل الاماراتي وبسحنة يمنية يهين يمني آخر ويكتف يديه للخلف ثم يقرص اذنه ويصور وينشر امعانا للاذلال والاهانه.

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يتم ذلك في وقت يتم احتظان الامريكي وكلابه في نفس المحافظة حضرموت تزامنا مع الذكرى ال 58 لطرد الاحتلال الانجليزي من جنوب الوطن وازاء هذا التصرف الارعن من عصابة ما تسمى بلواء بارشيد التابعة لما تسمى قوات النخبة الحضرمية المناطقية العنصرية التابعة لمجلس الإنتقالي صنيعة قوات الاحتلال الاماراتي.

نعلن التضامن الكامل مع الناشط اليمني عبد الفتاح جماجم ونطالب بالإفراج عنه فوراً، وفي نفس الوقت نستنكر الصمت المشبوة والمدفوع الثمن مسبقاً لمن يسمون انفسهم ناشط حقوقي ومنظمات المجتمع مدني وكلنا الاغبري وكلنا عارضة الازياء وحاشد وقطران وعبده بشر ازاء اختطاف واهانة الناشط اليمني عبد الفتاح جماجم في بلاده اليمن من قوى تابعة للاحتلال الصهيوني الامريكي السعودي الاماراتي الانجليزي.

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الحرية لعبد الفتاح جماجم
الخزي والعار لقوى الاحتلال واذنابه
الخزي والعار لاقلام النفاق والشقاق

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المشهد اليمني الأول
أسرة التحرير
17 اكتوبر 2021م

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