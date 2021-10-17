المشهد اليمني الأول

قدّمت عدد من مديريات محافظة حجة اليوم قوافل “الرسول الأعظم” عينية ونقدية، بقيمة تصل إلى 170 مليون ريال، دعما وإسنادا للمرابطين في الجبهات.

وأثناء تقديم القوافل، ثمّن محافظ حجة هلال الصوفي، ومشرف المحافظة نايف أبو خرفشة، سخاء وكرم أبناء حجة في دعم الجبهات، ومواقفهم وتضحياتهم في سبيل الوطن.

وحثّ الصوفي وأبو خرفشة على مواصلة دعم الجبهات، مشيران إلى تزامن احتفالات الشعب اليمني بالمولد النبوي والانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات ضد قوى العدوان ومرتزقتهم.

وداعيا كافة أبناء المحافظة إلى المشاركة الواسعة في الفعالية المركزية بالمولد النبوي الشريف في ساحة الرسول الأعظم بمديرية عبس.

حضر تقديم القـوافل عدد من وكلاء المحافظة ومديري المكاتب التنفيذية والمكتب الإشرافي وأعضاء المجلس المحلي والمشايخ والأعيان.