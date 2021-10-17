المشهد اليمني الأول

زامل ميلاد القيم

أداء/ عيسى الليث

كلمات/ عزيز الردماني

ياشعب آمن بالرسالة وأسلم

وهد كبر قريش واتحداها

يا أول حضارات الأمم والعالم

واشجع شعوب المنطقة وأقواها

يا شعب الأنصار الذي لا يهزم

قل للقبائل سيدي ناداها

بالحشد والتحشيد كلا ملزم

لا ما تضيق الواسعة وأرجاها

هبوا مع شبل الرسول الملهم

وشرفوا خير البشر وأزكاها

تسلم على هذا التفاعل تسلم

يا شعب لا رام العلا يرقاها

مولد رسول الله طب وبلسم

للناس والذكرى لها معناها

جهاد عدل أخلاق عفة وقيم

ونفوس ما تضعف أمام أهواها

ذكرى عظيمة والرسول الأعظم

رحمة لداني أمته وأقصاها

ذكرى قيم ذي ما فهمها يفهم

ويعرف أيش الفائدة في إحياها

يابن اليمن ياخير وأشرف وأكرم

هامه ويا عز البشر وأغلاها

يا بأس ما عمره خضع واستسلم

ولا حنى الهامة ولا وطاها

من الهدى عبا الجعب واتحزم

مع السفينة ضد من عاداها

ومن ثبات المؤمنين اتيمم

واختار جبهة طاهرة ترضاها

يا أنصار طه والكتاب المحكم

ويا زكا الأنفس ويا تقواها

معدا ومقدم يا النشاما مقدم

على عبيد العاصفة وابناها

حَنُّوا ترابيس البنادق بالدّم

ولحموها من لحوم أعداها

هبوا يلا الجبهات كموها كم

ترسي سفينة نوح في مرساها

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