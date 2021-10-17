المشهد اليمني الأول

علق نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، عن المستجدات وعن المعارك بشكل عام مخاطبا المرتزقة في حسابة بتويتر.

وقال حسين العزي، في تغريدة رصدها المشهد اليمني الأول: الكرة في مرمى خصومنا من أول يوم وتهز شباكهم كل يوم، قولوا السلام عليكم سنرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وأضاف العزي: وقولوا لنا غيرذلك سنقول غير ذلك، هاجموا سنهاجم، وسعوا المعركة سنوسعها بالمليون وبالاثنين مليون مقاتل، امنحونا إخاءكم بالسنتيمتر سنمنحكم إخاءنا بالمتر، ولكن في إطار سلام لا إستسلام.

وتابع حسـين العزي في تغريدة أخرى قائلاً: في الواقع لا أحد من خصومنا يستطيع أن يزايد علينا في موضوع السلام نحن باستمرار نردد جاهزيتنا لوقف كافة أشكال حربنا الدفاعية فور توقف كافة أشكال حربهم العدوانية.

واختتم العزي كلامه: اننا ندعو كل العالم للتدقيق في مواقفنا ومطالبنا وخطابنا ومبادراتنا وسيجد أننا طرف ينسجم مع مقتضيات السلام بعكس خصومنا تماما.