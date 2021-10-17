المشهد اليمني الأول

مستجدات من العيار الثقيل في مأرب.. مواقع جديدة للجيش واللجان الشعبية في الجوبة وانهيارات كبيرة بصفوف المرتزقة ومصرع العشرات بينهم قيادات بارزة (التفاصيل بالأسماء والصور)

أفادت مصادر قبلية في مأرب، عن تقدمات كبيرة للجيش واللجان الشعبية، في معركتها مع قوات مرتزقة العدوان في جبهة الجوبة جنوب مأرب.

وأكدت المصادر، سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية على على قريه نجا، وتابعت بشن هجوم واسع للوصول الى شعب نجا لقطع طريق الجبل في الجوبه.

على ذات السياق، لقي قائد “اللواء 159″، التابع لتحالف العدوان، مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية في معركة تحرير العبدية من مسلحي التحالف والقاعدة، جنوب محافظة مأرب.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء مصرع قائد” اللواء 159″، المرتزق عبدالحكيم عبدالرب الشدادي، الذي ينتحل رتبة عميد، وعدد من مرافقيه أثناء تطهير الجيش واللجان الشعبية وبدعم وإسناد من أبناء قبائل مارب الأحرار مديرية العبدية من مسلحي التحالف وعناصر القاعدة.

والمرتزق عبد الحكيم الشدادي، هو نجل قائد المنطقة العسكرية الثالثة السابق، اللواء المرتزق عبد الرب الشدادي، الذي قتل في معارك مع الجيش واللجان الشعبية في العام 2016.

وأورد الناشطون اسماء لعدد من القيادات لاقت مصرعها بنيران الجيش في المنطقة ذاتها، بينهم القيادي المرتزق عبدالرقيب أحمد النقاش، الذي ينتحل رتبة عقيد، والمرتزق عبدالله نكير، المرتزق عوض نكير، والمرتزق محمد مبخوت الاحرق، بالاضافة إلى خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والعدة.

إلى ذلك أوضحت مصادر مطلعة أن قيادات تحالف العدوان وعناصر تنظيم القاعدة قاموا بتفجير عدد من منازل المواطنين بعد أن جعلوا منها مخازن للأسلحة في منطقة بني عبد، والمناطق المجاورة لها.

وارجعت المصادر تفجير مخازن الأسلحة قبل هروب مسلحي تحالف العدوان من تلك المناطق، حتى لا تقع غنيمة بيد أبطال الجيش واللجان الشعبية.