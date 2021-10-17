المشهد اليمني الأول

أعلن متحدث القوات المسلحةِ اليمنية، العميد يحيى سريع، عن عملية عسكرية واسعة “عملية ربيع النصر” في محافظتي شبوة مأرب.

وأدتِ العمليةُ إلى تحريرِ مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة، وتحرير مديريتي العبدية وحريب مع أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب.

وحسب بيان سريع، بلغت المساحةُ الإجماليةُ للمناطقِ المحررةِ في العمليةِ بـ 3200 كيلومتر مربع.

ونتجَ عن العمليةِ، مصرعُ وإصابةُ وأسرُ المئاتِ من مرتزقةِ العدوانِ بينهم عناصرُ ما يسمى بالقاعدةِ وداعش، واغتنامُ كمياتٍ كبيرةً من الأسلحة.

وأكد العميد سريع، أن القواتِ المسلحةَ تحيي الدورَ المشرفَ لقبائلَ مأربَ وشبوةَ والموقفَ المسؤولَ لأبناءِ المحافظتين مع وطنِهم وشعبِهم ضد الغزاةِ والمحتلين.

وتابع العميد سريع، إن القواتِ المسلحةَ وهي بصددِ استكمالِ التحريرِ والتطهيرِ تدعو المرتزقةَ والعملاءَ في مدينةِ مأربَ إلى تركِ القتالِ في صفوفِ الغزاةِ والمحتلين كمقدمةٍ لمعالجةِ أوضاعِهم خلالَ الفترةِ المقبلة.

واختتم العميد سريع بيانه بقوله: تؤكدُ القواتُ المسلحةُ استمرارَها في تأديةِ واجبِها الجهادي حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ وتتحققَ لشعبِنا الحريةُ ولبلدِنا الاستقلال.

هذا، وسيتمُّ الكشفُ عن تفاصيلِ العمليةِ إن شاء الله خلالَ الأيامِ المقبلة.