المشهد اليمني الأول

عاجل.. سماء العاصمة اليمني تضيء بالألعاب النارية بمناسبة المولد النبوي الشريف

دشنت العاصمة اليمنية صنعاء مساء اليوم الأحد إطلاق الألعاب النارية إحتفالا بالمولد النبوي الشريف.

وأضائت الألعاب النارية سـماء العاصمة اليمنية احتفاءا بذكرى المولد النبوي الشريف 1443هـ.

كما شهدت محافظات صعدة والحديدة والجوف وتعز وعمران وحجة إحتفالات بالألعاب النارية احتفاءً بالمولد النبوي الشريف.

وستشهد يوم غد الإثنين محافظات الجمهورية إحتفالات صباحية ومسائية ضخمة على مستوى المنطقة والعالم حسب ما أعلنته اللجنة المنظمة للفعاليات.