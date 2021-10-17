المشهد اليمني الأول

“خاص”

اقتداء وانتصار

ماذا يعني ان تحتفي بالمولد النبوي الشريف؟

ذلك يعني: التمثل باخلاق نهج الصادق الامين ورسول الرحمة للعالمين في حياتنا بالسراء والضراء.

ذلك يعني: الحاق الهزيمة المعنوية والنفسية لاعداء الله والمسلمين والوطن العربي واليمن وحتى اعداء الفطرة الانسانية المتوحشين الناهبين للخيرات.

ذلك يعني..

ان هناك رمزا مؤمناً خالداً وباصطفاء من خالق الانسان والسموات والارض يقود المُستضعفين حيا فينا لازهاق الباطل واحقاق الحق على كافة المستويات وفي كل زمان ومكان.

ذلك يعني..

ان بني قينقاع الماضي والحاضر اسرائيل ومن دار في فلكهم باطل باطل حتى ينقطع النفس وسيهزمون بالاقتداء القائد الخالد محمد رسول الله

رقيق وقاتل

اليوم من يقول ان الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف كفر وشرك وبدعة وظلال في النار هو في احضان اعداء محمد رسول الله تحالف الظالمين اليهود وامريكا وهو كالعبيد ينفذ اوامر المفسدين بالارض وبلاده وطن لقواعد عسكر اليهود وامريكا الناهبين للثروات والقتلة للشرفاء المسلمين وبن سلمان وبن زايد واردوغان بالشرعنة لملاهي الاسفاف والانحلال الباطل.

هو حاكم فاسد ناهب لخيرات اليمن وكنزها في بنوك الغرب واليهود هو خانع ويتعايش مع اليهود في سقطرى وباب المندب والخوخة والمخا هو مرحب بالانجليزي في المهرة و منبطح للامريكي في العند وحضرموت هو يرطن بخطاب عنصري مناطقي شطري انفصالي تمزيقي هو قاتل تكفيري دموي متوحش.

عزة وكرامة

اليوم وبالواقع المعاش من يحتفي بالمولد النبوي الشريف يتمثل باخلاق من كان خُلقه القرآن الكريم لامناطقية لاعنصرية لاتكفير لاشرعنة للغازي والمُعتدي والمُحتل الامريكي لاشرعنه لسلام ابرهام مع الاشد عدواة للذين امنوا وبقائد الامة الاسلامية والانسانية محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء فيما بينهم.

احتفالات وشتات وانبطاح

من كان يحتفل بميلاد علي صالح عفاش ويحتفل بالذكرى المئوية لميلاد بن تيمية ويحتفل بذكرى تاسيس حزب مؤتمر عفاش وحزب اصلاح بيت الاحمر ويتباهى بمسلسل ارطغرل وعصمان ويقتدي بسّنة بن عبد الوهاب واحزاب عائلة عفاش وبيت الاحمر وسلالات عيال زايد وبني سعود هاهم اليوم بالشتات بالركوع للسعودي والتركي والسجود للامريكي والانجليزي ومابعد ذلك الانبطاح في الكنيست الصهيوني علموا وهم يعلمون ذلك .

الانصاري عزيز والخائن ذليل

يمن الانصار اليوم والغد في صنعاء وكل المدن والارياف تحتفي بالمولد النبوي الشريف، يحتفي الانصاري بمحمد رسول الله وهو في بلاده اليمن وهو في دياره وبين الاهل والاحبة والاقارب، وانتم ياقوم الخيانة في الشتات شتات فنادق بن سعود وجحيم الملاهي الليلية وبمعية حكومة الراقصة صافيناز ودولة المتحولة هنادي الرديني.

نعم انتم مع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد واردوغان كأذناب لليهود والامريكان

ونحن مع محمد رسول الله قاهر الظالمين في كل مكان وزمان القرن الواحد والعشرين.

بأبي وامي انت يارسول الله

لبيك يا رسول الله ولو كره اليهود وبني سعود

____________

المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

الحادي عشر من ربيع الاول ١٤٤٣ هجرية

17 اكتوبر 2021م .